◆米大リーグワールドシリーズ第２戦ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのＷ・スミス捕手（３０）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。先発する山本由伸投手（２７）への信頼感を口にした。第１戦を４―１１の大敗で落としたド軍。何としても連敗を避けたい場面で今季開幕から唯一ローテを守