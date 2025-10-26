俳優の市毛良枝さん（75）が25日、JO1の豆原一成さん（23）とダブル主演する映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』の公開記念舞台挨拶に登場。約50年ぶりに共演した夫役の長塚京三さんと意気の合った掛け合いを見せました。映画は、豆原さん演じる“夢に迷う”大学生の拓磨と、市毛さん演じる“夢を見つけた”祖母の文子が同じ大学で学ぶことになり、長塚さん演じる文子の亡き夫・偉志がのこした“不思議な数式”をきっか