２３日のドラフト会議で、阪神から２位指名された谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２５日、都内の同校キャンパスで、東編成ディレクター、畑山統括スカウト、吉野担当スカウトから指名あいさつを受けた。小さい頃からの憧れである、元阪神監督の金本知憲氏のような鉄人ロードを歩み、球界の歴史に名を刻む選手を目指す。幼き谷端少年の目に映る金本氏は、とにかくかっこよかった。「見てて魅力がある。ひきつけられるなって。