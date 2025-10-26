「広島秋季練習」（２５日、マツダスタジアム）広島・末包昇大外野手（２９）が２５日、“コンパクト打法”を習得して激化する外野手争いを勝ち抜くと誓った。マツダスタジアムでの秋季練習ではテイクバックの動きを小さくするなど、打撃改良に着手。チームは２３日のドラフト会議で即戦力の平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝を１位で指名した。ライバルが増える中、進化した打棒で定位置を勝ち取っていく。熾烈（しれつ）な競