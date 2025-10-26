タレントで俳優の磯山さやか（４２）が２５日、都内で、デビュー２５周年記念の写真集「余韻」（講談社）の発売記念会見を開催。節目を迎え今後の展望を「結婚願望があるので芸能人っぽく結婚報告したい」と明かした。時期は「デビュー２５周年以内にできたら。頑張ります！」とメモリアルイヤー内にと意気込むも、現状は「全然です。言わせないでください」と苦笑い。理想の男性像は「程よく出張がある人」と明かし「なんとな