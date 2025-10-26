明石家さんま（70）が25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。23日に開催されたプロ野球ドラフト会議の話題に触れた。今年の1位指名では3選手が競合し、くじ引きが行われた。17年のドラフト会議の前夜に、親交のあった当時の日本ハム・木田優夫GM補佐がさんまに連絡してきて、食事をともにした。木田から「僕、明日、ドラフトでくじを引くのですが、清宮をとるためにどこで引きましょう」と相談を受け