明石家さんま（70）が25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。漫才ブームでお笑い界の頂点を極めた漫才コンビ、ザ・ぼんちのぼんちおさむ（72）について「おさむ兄さんの芸風はたいへんやで」と感嘆した。「おさむちゃんですっ！」。舞台ではハイテンションで暴走するおさむのボケに「ハッ、ハッ〜ってずっと言ってはるからな。あれは、そりゃ堪えると思う」と話した。