本日10月26日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、井ノ原快彦が登場！少年時代のやんちゃなエピソードや、プライベートで友人に見せる意外な一面、さらにはV6の解散秘話など、普段トーク番組ではあまり語られることのない素顔の数々を大いに語る。◆「一番喧嘩した」親友・松岡昌宏が知る、少年時代のやんちゃ“少年時代からの戦友”として番組のインタビューに答えた松岡昌宏は、13歳からの付き合