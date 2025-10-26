日本シリーズ第２戦に先発する阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が２５日、みずほペイペイドームでの試合前練習に参加。キャッチボールや短ダッシュなどで調整した。自身にとって、初めて迎える日本での頂上決戦。「（ソフトバンクは）いい選手が多いっていう、本当に組織として強いんだなっていう印象。ただ、その相手に投げることができるというところはすごく楽しみだよ」と心待ちにした。２４日の練習から１軍