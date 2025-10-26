「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）試合終了を告げるマウンドで、阪神・石井大智投手は激しく雄たけびを上げた。八回２死二塁からの救援登板。代打・山川に四球を与えたが「予定通り」と冷静に、続く野村を左飛に抑えて脱した。さらに九回もイニングをまたいでの登板。猛虎が誇る“ミスターゼロ”が激戦に終止符を打った。セ・リーグで５０試合連続無失点中の鉄腕。