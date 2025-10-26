「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）阪神・藤川監督の期待に応えたい。その一心だった。２カ月半ぶりにスタメン出場した島田海吏外野手が走攻守で躍動。「緊張はしましたけど試合前にしっかり緊張できたので、開き直って思い切ってプレーできた」と充実感に浸った。０−１で迎えた五回。先頭で有原のチェンジアップをはじき返し、快足を飛ばして二塁内野安打とした。