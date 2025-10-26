「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第３日」（２５日、マスターズＧＣ＝パー７２）２位に４打差の単独首位から出た佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が９バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算２０アンダーで後続との差を広げた。８打差の２位は６７で回った菅楓華（２０）＝ニトリ。この日２０歳の誕生日を迎えた中村心＝ヤマエグループＨＤ＝は７２で、２位から通算８アンダーの４位に後退した。