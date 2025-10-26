大相撲の伊勢ケ浜部屋が２５日、横浜市の新横浜公園相撲場で出張稽古を行った。九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）で前相撲に臨む“史上最強の新弟子”バトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）も姿を見せた。入門から４年半。関取衆と互角以上に渡り合い、現師匠の元横綱照ノ富士が引退し、ようやく秋場所の新弟子検査を受検。気持ちの高ぶりを「ない。わくわくしてどうするのか」と語り「ケガだけなければいい感じ