「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２５日、エムウェーブ）女子１０００メートルは、北京五輪金メダリストの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分１４秒７４で９年連続９度目の制覇を果たした。この種目の優勝回数で小平奈緒の８度を上回り、単独最多となった。山田梨央（直富商事）が１分１５秒１５で２位となり、５００メートルを制した吉田雪乃（寿広）が３位。同５０００メートルは堀川桃香（２２）＝