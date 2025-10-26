「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表１５−１９オーストラリア代表」（２５日、国立競技場）テストマッチが行われ、世界ランキング１３位の日本代表は同７位のオーストラリア代表に１５−１９で惜敗した。Ｗ杯２度優勝の強豪から初勝利はならず、対戦成績は７戦全敗。日本は後半、プロップ竹内柊平（２７）＝東京ＳＧ＝とフランカーのベン・ガンター（２８）＝埼玉＝がトライを奪うなど４点差に迫ったが、届か