ワールドシリーズ第1戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で敗れた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。9回、四球で出塁した際に敵軍主砲が見せた気遣いに、ファンも反応していた。2-11と敗色濃厚となった7回、第4打席で自身WS初本塁打となる2ランを放った大谷。7点ビハインドの9回2死で打席に立つと、4万