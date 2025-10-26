元櫻坂４６で俳優の菅井友香（２９）が２５日、都内で行われた、アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」で、主演短編映画「夢のつづき」「午後の銃声」の特別上映イベントに参加した。映画初主演となった２作は菅井のデビュー１０周年を記念したプロジェクトで製作され「（観客の）拍手を聞いてホッとした」と笑顔。「夢のつづき」は大きな挫折を味わった主人公がバレエの発表会を手