間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第3話が25日に放送され、高木（間宮）がニュースを食い入るように見つめる姿が描かれると、ネット上には「めちゃくちゃ気になる」「何かのフラグなのか？？」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】星型のペンライトが供えられている笑美（松井玲奈）の事故現場