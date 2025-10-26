歌手森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。歌手デビューした経緯について明かした。森山といえば、19歳だった1967年（昭42）に「この広い野原いっぱい」でデビュー。フォークソングで人気を博したが、「小さい時からジャズシンガーになりたいって思っていたんです」と言い、フォークソングには興味を持たなかったという。しかし、中学、高校時代にフォークソングがブームになって