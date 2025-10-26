◆スピードスケート全日本距離別選手権第２日（２５日、長野市エムウェーブ）男子１５００メートルは笠原光太朗（専大）が１分４５秒５１で初優勝を挙げた。Ｗ杯内定を目標としていたが、想定以上の結果に「優勝は考えていなかった。（１分）４５秒５台でゴールできたことがうれしい」と笑みを浮かべた。昨季限りでナショナルチームを離れ、専大を練習拠点に戻した。週に２回、低酸素室でのトレーニングや、フォームの見直