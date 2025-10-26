残暑が終わるのはいつも唐突で、気づけば朝の空気がひんやりしてきました。そんな季節になると、ランニングや低山を歩くとき、毎回悩むのがウエア選びです。動くと暑い、止まると冷える。わざわざ途中で脱ぐのも面倒で、無理して着ていると休憩中に汗で濡れた服が風を吸って、一瞬で体温が下がる。そんな経験、覚えがある人も多いはず。ここ数年で特に耳にするようになった「アクティブインサレーション」は、そんな悩みから生まれ