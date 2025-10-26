途中停車駅は長野駅のみしなの鉄道は、2025年11月3日（月・祝）に臨時快速「信越Rapid号」を軽井沢〜妙高高原間で運転します。【画像】速い！これが快速「信越Rapid号」の運行時刻ですこの列車は、しなの鉄道と軽井沢観光協会、妙高ツーリズムマネジメントの広域観光連携協定締結を記念した臨時快速です。しなの鉄道線の起点・軽井沢と、北しなの線の終点・妙高高原を1時間38分、表定速度68.3km/hで結びます。途中停車駅は長