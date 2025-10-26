◇スピードスケート全日本距離別選手権第２日（２５日、長野・エムウェーブ）女子１０００メートルが行われ、２２年北京五輪金メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分１４秒７４で９連覇を達成した。この種目の優勝回数で小平奈緒の８度を抜き、単独最多となった。来年２月のミラノ・コルティナ五輪での連覇へ、上々のスタートを切った。女子５０００メートルは堀川桃香（２２）＝富士急＝が７分６秒６５で