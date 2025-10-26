Ｊ２札幌ＤＦ宮大樹（２９）が、９戦ぶりの先発ピッチを勝利で飾りにいく。１１位の札幌は２６日、ホームで２位の水戸と対戦する。前節・富山戦（２〇０）の後半２９分、右太もも裏肉離れからの復帰を果たした宮は、負傷した８月９日長崎戦以来のスタメンが確実。２０１９年に期限付き移籍でプレーした古巣から勝ち点３を奪い、６位以内のプレーオフ圏進出への道をつなぐ覚悟を示した。復帰２戦目、宮が好パフォーマンスを見せ