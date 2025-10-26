『言葉のトランジット』（グレゴリー・ケズナジャット 著）講談社世に優れたエッセイはいくつかの共通点を持っている。大して役に立たないけれど捨てるには惜しい身の回りのことがらを丁寧に拾い上げ、軽妙な筆致でスケッチしてみせることで読者の心をつかむ。小さな礫で大きな波紋を広げることで、書き手のものの見方や人となりに気づくよすがを浮かび上がらせる。文学者が書くエッセイであれば、わたくしたちがそれまでに読