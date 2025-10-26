10月17日、『ウルトラマン』を世に送り出したことで知られるプロデューサー、演出家の飯島敏宏氏が亡くなって丸4年となった。映画監督の小中和哉氏は、飯島氏の薫陶を受けたひとり。もともとファンであったが、平成ウルトラマンの監督を務めるようになって、あらためて飯島氏の作り上げた「ウルトラマン」というフォーマットの素晴らしさを実感したという。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆「ウルトラマン」第1作のク