官製ファンド「INCJ」（Innovation Network Corporation of Japan）は、どのような影響を日本経済に及ぼしたのか。ベテラン経済ジャーナリストの大西康之氏のレポートを一部紹介する。【画像】JDIの白山工場はシャープとアップルに売却された◆◆◆「ゾンビ企業」の蔓延官製ファンドのINCJ（旧産業革新機構からの新設分割により発足）が2025年3月末、16年間の活動を事実上終了。6月30日には志賀俊之会長らが記者