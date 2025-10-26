12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。25日に、秋田と山形では決勝があり、1番乗りとして全国への切符を手にしています。秋田は秋田商が明桜を2−1で破り4大会ぶり47回目の全国。山形では、山形明生が山形中央に2−1の逆転勝利。2大会ぶり2回目の全国への切符を手にしています。これから11月までにかけて、地区大会を勝ち抜いた出場48チームが決定。次の週末1日（土）