フィリーズのスーパースター、ブライス・ハーパーが、編成本部長のデーブ・ドンブロウスキーが自身のエリート選手としての地位に疑問を投げかけた発言をしたことに対し、「傷ついた」と語った。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。ドンブロウスキー氏は、シーズン終了後の記者会見でハーパーを「優れた選手」と評価しつつも、「今季はエリートなシーズンではなかった、彼が再びエリートレベルに戻るのか、それとも良い