「首都大学野球、筑波大５−４武蔵大」（２５日、大田スタジアム）筑波大が武蔵大との３回戦を制し９勝４敗の勝ち点４で今季を終え、２００６年以来１９年ぶり５度目の優勝を果たした。２３日のドラフト会議で阪神から３位指名を受けた岡城快生外野手（２２）が「１番・中堅」で出場し、５打数１安打１打点で貢献。１１月２日から明治神宮大会への出場権をかけた横浜市長杯へ挑む。同点の延長十一回タイブレーク無死満塁。同