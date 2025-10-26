10月21日、衆参両院の本会議で第104代首相に指名された高市早苗氏。日本憲政史上初の女性首相の登場は、国内のみならず世界の話題もさらっているのだが、ここで注目されているのが中国の反応だ。高市政権の成立は、各種のニュースアプリで速報され、SNSでも検索上位に入るなど関心を持ってみられている。【画像】中国の親政府メディア「牛弾琴」の報道。高市早苗氏の写真は、高圧的に目を細めた瞬間のカットが掲載されている。