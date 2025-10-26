「明治安田Ｊ１、京都１−１鹿島」（２５日、サンガスタジアム）首位の鹿島は試合終了直前のＦＷ鈴木優磨（２９）の得点で追い付き、京都と１−１で引き分けた。勝ち点６７。２位の柏は２−０で横浜ＦＣを下し、勝ち点６６とした。京都は同６２。２６日に神戸との試合を控える最下位の新潟のＪ２降格が決まった。１７位の横浜Ｍが広島に３−０で勝って勝ち点３７としたため、同２２の新潟の１８位以下が確定した。劇的な一撃