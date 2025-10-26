¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÂçÃ«¤äº´¡¹ÌÚ¤ò´Þ¤á¤ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤òÀ¸¤ß¤½¤¦¤À¤¬¡Ä(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Çº£µ¨¤ÎÇÆ¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò11-4¤Ç·âÇË¤·¡¢µå³¦¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤­Î©¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¶Ã°Û¤Î100¥Þ¥¤¥ë¡ª ¾×·â¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿CY¾Þº¸ÏÓ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤¤¤è¤¤¤è25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªËë¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÏÍèµ¨¤ÎÀïÎÏÊä¶¯¤Ë