韓国・ソウルの梨泰院で159人が死亡した雑踏事故からまもなく3年です。25日、外国人犠牲者の遺族が事故現場を訪れました。2022年10月、韓国・ソウルの梨泰院で発生した雑踏事故では159人が亡くなり、日本人留学生2人を含む26人の外国人も犠牲になりました。25日、現場では追悼行事が開かれ遺族が花を手向けました。韓国政府は23日、事故現場に近い大統領府周辺で行われたデモに対応するため、現場の警備が十分でなかったとの調査結