10月最後の日曜日となるきょう26日（日）は、沖縄から北海道の広い範囲で雨が降るでしょう。きのう25日（土）より、雨足が強まりやすい見通しです。■伊豆諸島で再び雨足強まるおそれきょう26日（日）は前日より前線や低気圧が発達しながら近づくため、石垣島など先島諸島、北陸、東海、関東、伊豆諸島、東北や北海道で土砂降りとなり、激しく降るおそれがあります。低気圧に近い伊豆諸島や北日本を中心に、風も強まりそうです。■