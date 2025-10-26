◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第１日▽東大５―２法大（２５日・神宮）東大は法大に先勝し昨秋以来のシーズン２勝目。松本慎之介（２年）が７回１失点で同大学では１７年秋の宮台康平（元日本ハム、ヤクルト）以来となるシーズン２勝目を挙げた。＊＊＊降りしきる雨は気にならない。東大・松本は打者に全神経を集中させた。先発６人が左打者の相手打線に対し、左腕からのスライダーが効いた。７回被安打５、１失点