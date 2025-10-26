大相撲秋場所で５度目の優勝を果たした横綱・大の里（二所ノ関）が２５日、地元・石川の「こまつドーム」（小松市）でトークショーを開催した。来年４月７日に開催される同市内での春巡業開催を記念し開かれた。同市との関わりは以前から数度訪れたことがある「安宅（あたか）住吉神社」。歌舞伎の勧進帳で源義経と弁慶が「安宅の関」を突破し訪れた難関突破の神様がまつられている。大の里は横綱昇進前の１月頃に訪れ、難関を