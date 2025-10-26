◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース第３日（２５日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）メルセデスランキングトップの佐久間朱莉（しゅり、２２）＝大東建託＝が５連続を含む９バーディー、１ボギーの６４をマークして通算２０アンダーとし、リードを８打に広げた。初日からの首位を守り、完全Ｖでの今季４勝目に王手をかけた。日本勢ツアー最大記録の１１打差を更新する圧勝を