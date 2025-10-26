“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレントの阿部なつきが「手抜きごはん」を紹介した。２６日までに自身のインスタグラムを更新し「いつも何食べてるか知りたいってリクエストいただくので今日食べたヘルシープレートを動画にしてみた！」と投稿。「基本は自炊だけど、自動調理器を使って手抜きです。笑１人だとヘルシーなものしか食べません」という。ショート動画をアップし、「体のことについて色々言われるけど天