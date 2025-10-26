２３日のプロ野球ドラフト会議で、日本ハムから育成１位で指名を受けた札幌生まれの北海学園大・常谷拓輝内野手（２１）は、自身の持ち味を生かして１年目から支配下契約を勝ち取ることを誓った。自身が挙げたのは広角への長打力とミートゾーンの広さ。同校の島崎圭介監督（５４）は、大学時代は二刀流としてプレーしたことを挙げ、読みなど投手心理が分かることも生かして活躍することを期待した。マウンドにも上がった経験は