「新馬戦」（２５日、東京）楽な競馬で突き抜けた。２番人気のホウオウルクソール（牡２歳、父ヘニーヒューズ、母シンボリティアラ、美浦・栗田）が、２番手確保から直線で抜け出し、後続に４馬身差をつけて楽勝した。横山和は「調教に騎乗して性格の良さを感じていた。レースはゲートをポンと出て２番手で進め、大事に追いだすことができたし、センスのいい走りをしてくれました」と高く評価した。