天候不良で打ち上げが延期されていたH3ロケット7号機が26日、種子島宇宙センターから打ち上げられます。H3ロケット7号機は当初、10月21日の打ち上げを予定していましたが、天候不良のため打ち上げが延期されていました。H3ロケット7号機に搭載されるのは「こうのとり」の後継機として開発された新型の無人補給機「HTV-X」の1号機で、国際宇宙ステーションに食料や衣服などの物資を運ぶ予定です。H3ロケット7号機は26日午前9時0分15