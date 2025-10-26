「新馬戦」（２５日、東京）米国産馬のジャレッド（牡２歳、父ヤウポン、母バイミーアローズ、栗東・秋山）が圧倒的人気に応えて初陣Ｖ。好位追走から４角で先頭に並び掛け、しぶとく伸びて首差で勝利をつかんだ。武豊は「素直な馬ですが、先頭に立ってソラを使っていました。相手が来たら来た分だけしか伸びない」と苦笑いしつつ、「慣れてきたらもっと良くなると思いますよ。いい素質があります」と評価した。秋山師は「次