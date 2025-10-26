【ローマ共同】若手バイオリン奏者の登竜門として知られる第58回パガニーニ国際バイオリンコンクールの決勝が25日、イタリア北部ジェノバで開かれ、神戸市出身の吉本梨乃さん（22）が2位に入った。優勝は中国人の男性だった。主催者などによると、吉本さんはオーストリアやベルギーで研さんを積み、米国やイタリアなど各地で演奏している。2022年のフリッツ・クライスラー国際バイオリンコンクールでは2位になっていた。今年