小泉防衛相は、自衛隊の基地を視察し、トップセールスの強化による防衛装備品の輸出拡大に意欲を示しました。小泉大臣は航空自衛隊の横田基地と海上自衛隊の横須賀基地を相次いで訪れ、隊員を激励しました。横須賀では、同じ型の艦艇がオーストラリアに輸出される予定の護衛艦「くまの」を視察し、「防衛装備技術協力が拡大しているが、これは日本の装備品の高い技術力に対する世界からの期待の表れだ。この期待に応えることは、国