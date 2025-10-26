30日から始まる佐賀インターナショナルバルーンフェスタ。今や国内外から100機以上の気球が集まるこの大会は、47年前、福岡県甘木市（現朝倉市）で始まった。ただ、なぜ甘木なのかは関係者に聞いても「詳しく分からない」。世界中からパイロットが集まる一大イベントに成長した原点は−。歴史を探った。（松本紗菜子）佐賀市松原の佐賀バルーンミュージアム。大会の歴史をたどる年表の最初には1978年に「参加5機で九州で最初の