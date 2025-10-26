中村が右股関節のコンディション不良で欠場した。試合前練習に姿を見せず、小久保監督は「（ベンチ入りメンバーから）今日は外れます」と説明した。26日以降の出場などは未定。日本ハムとのクライマックスシリーズファイナルステージでは第4戦で一塁塁審と激突して後頭部を打撲して途中交代し、第6戦で再びベンチ入りしていた。