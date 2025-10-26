佐賀県伊万里市に本格的な秋の訪れを告げる伊萬里神社御神幸祭「伊万里トンテントン」が24日夜、宵祭りの「安幕」で開幕した。荒神輿（みこし）と団車（だんじり）が激しく組み合う奉納合戦も披露され、担ぎ手たちの威勢のよい声が夜空に響き渡った。26日まで。祭りを巡っては、2006年に起きた男子高校生の死亡事故を受け、安全講習の義務化など対策の徹底に取り組んでおり、未成年の担ぎ手の参加も2年前から再開している。