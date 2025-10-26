野球の明治神宮大会（11月14日開幕、神宮球場）出場を懸けた全九州大学選手権（西日本新聞社など後援）は25日、福岡市の今津運動公園野球場などで開幕して1回戦4試合が行われ、九産大（福岡六大学2位）、日経大（同3位）、北九大（九州六大学2位）、九国大（同3位）が26日の準々決勝に進んだ。決勝は29日にみずほペイペイドームで行われる。日経大の平口が1失点完投日経大は西武に育成ドラフト5位で指名されたエース平口（4年