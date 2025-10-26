長崎県壱岐市石田町の筒城浜ふれあい広場で25日、第1回壱岐珈琲祭（コーヒーフェス）が始まった。環境省選定「日本の快水浴場百選」の筒城浜そばの芝生広場で、全国の焙煎（ばいせん）士によるコーヒーを味わえる。26日は午前10時〜午後4時。島には9人の焙煎士がおり、カフェも増えている。外でも家でもコーヒーを楽しむ文化を創造したいと、実行委員会形式で初開催した。豆を自家焙煎する市内のロースター4店のほか、全国から